Toma Ajax la delantera por Álvarez

Son dos equipos europeos los que pelean por Edson Álvarez, pero Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas, reconoció que el Ajax es conjunto más adelantado para llevarse al contención."(Ajax) son los que más se han acercado en una forma más formal para preguntar condiciones y establecer comunicación, pero no ha habido nada, hay que esperar."Es buen equipo (Ajax), realmente al que se vaya, no creo que vaya a tener problemas en adaptarse en cualquier Liga de Europa a la que vaya. Por las condiciones que tiene Edson y, por el momento que vive, no creo que tenga ningún problema", reconoció Baños.Si bien el directivo ve listo a Álvarez para emigrar a Europa, las Águilas están a la espera de analizar la oferta del equipo holandés para delinear la salida de Edson."Estamos esperando que se pueda formalizar algo, hasta ahora no hay nada firmado, es mentira que ya está arreglado. Tenemos que esperar a que tengamos una oferta formal y nos podamos sentar a negociar. Hasta el día de hoy no hay nada de eso."Edson está listo, ya jugó un Mundial, ya fue campeón de Liga, campeón de Copa, jugó la Copa Oro de titular, entonces lo veo listo, es el momento, lo veo muy maduro en lo futbolístico y lo emocional", sentenció.