Toma AMLO con cautela los mensajes del crimen

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que su gobierno reacciona con cautela cuando aparecen mensajes de la delincuencia organizada y reiteró su llamado a abandonar las actividades ilícitas porque ahora hay más oportunidades de desarrollo en el país."No consideramos que todo lo que se está queriendo expresar tiene que ver con la realidad. Por eso vemos de manera precavida todo esto: las mantas, mensajes, amenazas", señaló en su conferencia de prensa matutina."Lo que sostenemos es que debe haber respeto a las autoridades, no apostar a la agresión a las autoridades y actuar con legalidad, no llevar a cabo acciones ilícitas, no participar en actos delictivos, no se puede permitir que se violen las leyes, la Constitución", añadió.El mandatario hizo un nuevo "llamado a todos los que se dedican a estas actividades ilícitas a que se porten bien, que no afecten a los demás, no hay ninguna justificación"."Antes podían decir 'es que no tengo yo posibilidades de tener un trabajo o estudiar’, (pero) ahora hay oportunidades de estudio de trabajo", expresó López Obrador.En su opinión, "no es vida eso de andar de un lado para otro en la clandestinidad, escondiéndose. Vamos todos ya a portarnos bien, no se logra nada con estar mandando mensajes".