Toma posesión el nuevo sultán de Omán

"Con los corazones de los creyentes en el decreto de Dios y su destino, con gran dolor y pena mezclados con el consentimiento completo y la sumisión absoluta al mandato de Dios, el Diwan de la corte real olvidada, Dios Todopoderoso, llora la presencia de Su Majestad el Sultán Qaboos", escribió la agencia.

tomó posesión este sábado como, en sustitución de Qabus bin Said fallecido a la edad de 79 años tras una larga enfermedad.El nuevo mandatario juró su cargo ante ela primera hora de este sábado, anunció el, de acuerdo con el "artículo 7 del ordenamiento político fundamental del Estado", anunció la televisión estatal.El, Haitham bin Tariq Said, fue nombrado sucesor del sultán, quien luchaba contra eldesde hacía tiempo.Haitham bin Tariq, de 65 años, es primo de Qabus bin Said y encabeza elen la noche del viernes a los 79 años, luego de haber detentado el máximo poder político del país por cerca de, informaron medios estatales.Además del anuncio oficial de la televisión estatal, la agencia de noticias omaní comunicó en su perfil de la red social Twitter el deceso de quien fuera hasta hoy el líder de Medio Oriente con más años en el poder de su país.Qaboos arrebató el poder de Omán a su padre mediante un. Ello, con ayuda de Gran Bretaña, antigua metrópoli colonial del país.Al ser sultán, por tradición tuvo un poder absoluto sobre el presente y el destino de la nación. A lo largo de las cerca delogró amasar un patrimonio neto estimado de 700 millones de dólares, pero pese a esa riqueza y poder, muchosApoyado por, entre otras cosas por su compromiso en la, Qaboos no tuvo hijos ni designó formalmente a un sucesor, lo que dificulta conocer a sólo horas de su muerte quién le sucederá en el trono.