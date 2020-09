Toman casetas de la Autopista del Sol por los 43 normalistas de Ayotzinapa

Escuchar Nota

"También otro tema que vamos a exigir al Gobierno es de que nos digan dónde están los muchachos porque no vamos a permitir otra verdad histórica", expresó.



"Yo les pediría que estas manifestaciones fueran ordenadas y evitar realizar actos de anarquía", expresó.



"Es legítima su lucha para saber la verdad, esa verdad que tanto se nos ha ocultado no solamente a ustedes, sino a todos los mexicanos y al resto del mundo", dijo el Obispo.



"Existe una indignación y una rabia porque nos han dado atole con el dedo y mientras no sepamos la verdad, esto no se va a sanar".



"Que se detengan a los que andan en Israel", exigió en referencia al ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la otrora Procuraduría General de la República (PGR), Tomás Zerón, quien está en ese país pero ya existe orden de aprehensión en su contra.



"Son 73 mil desaparecidos en México, creo que ya son en ese número los muertos por el Covid-19", expresó.



"De una cosa estoy seguro es de que este Gobierno no está simulando ya que al Presidente (Andrés Manuel) López Obrador le interesa que se sepa la verdad", sostuvo.



