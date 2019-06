Toman estudiantes Universidad Femenina de Veracruz

Estudiantes de la Universidad Femenina de Veracruz ubicada en el fraccionamiento Reforma, tomaron esta mañana la escuela para exigir que se abran plazas en instituciones de salud para que las estudiantes de último semestre puedan realizar su servicio social.Las inconformes señalan que son 32 las estudiantes del último semestre afectadas por esta situación. De no tener un espacio para realizar sus prácticas, no podrán obtener el título de enfermería para ejercer la cartera.Vanessa Martínez Soberano, estudiante de sexto semestre señaló que aunque está inquietud ya fue presentada a la coordinadora del plantel, no han sido escuchadas."Solicitamos por favor al presidente de la República y a los encargados de la SEV que nos ayuden y nos faciliten para la entrega de plazas. Nos llegaron únicamente 9 y estas van a ser ocupadas por las rezagadas del año pasado""La coordinadora de esta institución no nos está dando ninguna ayuda, al contrario nos dijo que si queríamos nos esperamos un año para la entrega de plazas y que si no nos aguantamos 3 años", agregó.Las jóvenes piden que se les sean abiertos centros de salud para poder realizar su servicio social y continuar con su carrera pues de lo contrario sus estudios de 3 años se verán truncados.Por lo anterior, mantendrán tomada la escuela hasta que les sea solucionada su situación, por lo que no permitirán el paso de los docentes, ni de los trabajadores de la institución.