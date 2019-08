Toman medidas autoridades ante hechos del fin de semana

Aunque nunca en la historia de la comunidad se ha registrado un hecho violento como los ocurridos durante el fin de semana en lugares como El Paso, Ohio y Chicago, tampoco se está exento de que casos similares se presenten en esta localidad y por lo tanto autoridades, tanto de Eagle Pass como del condado de Maverick trabajan en este tema.Tom Schmerber, sheriff del condado de Maverick, precisó lo anterior y destacó que en cada oportunidad se reúnen con representantes del Departamento de Seguridad con quienes se abordan este y otros puntos a fin de estar preparados para responder ante cualquier caso de emergencia.“Nunca sabemos cuando van a pasar este tipo de cosas lamentables, no sabemos la hora ni el lugar pero debemos estar preparados, en nuestro caso cuando vemos a alguna persona sospechosa se arresta de inmediato y si presenta algún tipo de problema los mandamos a las clínicas, pero no estamos exentos de nada“, precisó.Schmerber agregó que en redes sociales circulan mensajes que afirman que los tiroteos son provocados por personas racistas y los actos podrían considerarse crímenes de odio, sin embargo, no se ha comprobado que dichos mensajes sean reales.“Como lo dije no sabemos lo que pueda pasar o el lugar y el momento, únicamente le pedimos a la comunidad que tome precauciones, nosotros ya hemos tomado las nuestras, y es importante recordar que estas medidas son por precaución, por eso también les pedimos que no se alarmen”, declaró.