Tomará 140 años deportar a todos los indocumentados, afirma EU

Texas.- El director interino de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Matthew Albence, afirmó que tomaría al país 140 años para deportar a todos los indocumentados, debido al incremento en los últimos dos años.



Albence afirmó que en ese periodo se habían agregado 900 mil casos de personas no detenidas a los expedientes de ICE, sumando un total de 3.3 millones de personas.



“A medida de que los números continúen aumentando, continuarán superando las incapacidades de ICE para eliminar rápidamente a las personas”, dijo.



Agregó entonces su razonamiento, señalando que si la agencia a su cargo había había arrestado a 2 mil 500 indocumentados en un año fiscal, haciendo la suma daría el periodo que menciona.



“Si hacemos eso, basándonos solo en los números que llegaron en los últimos dos años, nos tomaría alrededor de 140 años aclarar ese retraso”, afirmó.



Albence dijo lo anterior en el Comité de Asignaciones de la Cámara, a donde acudió a defender el presupuesto para el año fiscal 2021.



Los planes de "La Migra" contemplan 10 mil 400 millones de dólares para distintos proyectos, incluidas camas en centros de retención.



Agregó que necesita recursos para contratar abogados que trabajen con peticiones de asilo, a fin de apelar decisiones en contra de la agencia.



“Estas personas tienen derecho al debido proceso”, reconoció. “Pero la gran mayoría de las personas no tienen solicitudes de asilo… La mayoría de estas personas quieren venir aquí porque saben independientemente de si obtienen una orden de expulsión, independientemente de si se presentan a la corte, si no tienen una cama de detención en el momento en que se expide la orden de expulsión, la probabilidad de que realmente ser eliminado del país es casi nulo”.





Con información de El Diario de NY