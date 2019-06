Tomás Boy tiene claras las prioridades de Chivas

Luego de que las fechas de compromisos amistosos de la International Champions Cup, se empalman con el inicio del Torneo Apertura 2019, el Director Técnico de Chivas, Tomás Boy, aseguró que la prioridad será el campeonato mexicano sobre los duelos amistosos en los Estados Unidos."Ese es el verdadero desafío. Hay que hacerlo de esa forma, es una situación importante, pero la Liga es prioridad. La Liga es prioridad”, señaló.Chivas sostendrá un partido amistoso el 20 de Julio ante el Benfica, en Santa Clara, California, mientras que el domingo 21 de Julio, debutará en el campeonato mexicano, visitando a Santos, razón por la que 'El Jefe' Boy, enfatizó en que tendrá que establecer dos equipos competitivos."Se buscaron muchas alternativas para poder que la primera fecha pudiéramos trabajar con más tranquilidad, menos angustiados en ese sentido, no se logró. Entonces, ahora me toca a mí y al cuerpo técnico trabajar de forma que tenemos que presentar dos muy fuertes equipos”, agregó.Guadalajara buscó hacer un cambio en la fecha uno, sin embargo, al no recibir respuesta de la Liga, asumirán los dos compromisos, buscando tener dos plantillas para enfrentar al conjunto portugués y el cuadro de Torreón.