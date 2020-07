Tomás Zerón, ex jefe de la AIC, prepara asilo político a Canadá

Escuchar Nota

"Tomás Zerón es conocido popularmente como el mejor policía de México. Un oficial que tiene un brillante historial de arrestos, incluido la detención de un conocido capo del cártel de la droga, El Chapo", se lee en la publicación.

"Para que el Gobierno de Canadá le dé asilo político (a Zerón) tiene que crear una imagen positiva de su persona y la idea que es perseguido políticamente, esas publicaciones son para eso, están pagadas", refirió un funcionario del Gobierno federal.

Prófugo de la justicia mexicana, el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC),, inició unaAgentes federales detectaron que, como parte de la maniobra para obtener la protección internacional,Una de ellas se difundió el 3 de junio, en la página accesswire.com, la cual fue replicada por otros sitios web como bignewsnetwork.com.Bajo el título, la publicación fechada en Nueva York refiere como fuente al propio Zerón y como contacto se incluye el correo electrónico de la página carolejustin.com.Además, el artículo web. En contraste, señala al Presidente Andrés Manuel López Obrador de ceder a las presiones de los cárteles de la droga y perseguir políticamente al ex funcionario.En tanto, en la página carolejustin.com, el 30 de junio se publicó una entrada con el títuloEn esa publicación se difundió una foto, que de comprobarse su autenticidad sería inédita, en la que se observa a el ex jefe de la AIC escoltando, junto a un elemento del Ejército, a Joaquín "El Chapo" Guzmán, tras su última captura.El pasado viernes, el cancillerLa Fiscalía General de la República giró el pasado 10 de marzo unaTras ubicarlo en Canadá,Además de buscar la protección de Canadá, Zerón tramitó un amparo en contra de la orden de aprehensión, cuya audiencia constitucional está por celebrarse el próximo viernes.