Tomás Zerón impugna fallo sobre amparo contra captura por Pegasus

El ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, impugnó la decisión de una juez que desechó su demanda de amparo con la cual busca protegerse de una posible detención para ser presentado a declarar por la compra del malware Pegasus.El citado malware presuntamente sirvió para que la Procuraduría General de la República espiara a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.Zerón de Lucio interpuso un recurso de queja contra la decisión que emitió el pasado 22 de marzo Luz María Ortega Tlapa, jueza Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.El recurso ya fue turnado a un Tribunal Colegiado, el cual determinará si lo admite a trámite; en caso de admitirlo, los magistrados definirán si fue fundado el desechamiento de la demanda de garantías.MILENIO publicó que la Fiscalía General de la República indaga al ex director de la AIC, motivo por el cual lo llamó a declarar en la pesquisa que se realiza por la compra de Pegasus.De acuerdo con documentos de la FGR y del Poder Judicial de la Federación, el 4 de marzo del presente año el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, giró un citatorio a Zerón de Lucio para que se presentará a declarar el 20 del mismo mes, dentro de la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017.“…me permito solicitarle, sirva presentarse ante esta Representación Social de la Federación, en calidad de testigo, el día 20 de marzo de 2019, a las 12:00 horas, en las instalaciones de la Feadle…“…con la finalidad de que declare la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado; asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante respecto a la información relacionada con la contratación y funcionamiento del sistema denominado Pegasus; no omitiendo hacer de su conocimiento que en caso de ostentar alguna documental relacionada al presente hecho, misma deberá ser exhibida ante esta autoridad ministerial”, detalla el citatorio de la Feadle.En 2017, The New York Times publicó que defensores de derechos humanos, activistas y periodistas eran espiados por el gobierno mexicano a través del programa Pegasus.El gobierno federal exhortó a las víctimas a presentar una denuncia para que se realizaran las investigaciones, al mismo tiempo que negó dichos actos.Posteriormente, se conoció que Zerón de Lucio compró en 2014 el malware espía a nombre de la PGR.Por su parte, Citizen Lab confirmó que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes coadyuvaron en la investigación de los 43 normalistas de Ayotzinapa, recibieron mensajes infectados por el malware durante su estancia en México.