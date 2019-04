¡Tomen su Champotón!: López Obrador a corruptos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, puntualizó que la fórmula del gobierno para impulsar el desarrollo, es no permitir la corrupción, se vencerá a los corruptos y les advirtió: "Tomen su Champotón", como cuando se venció aquí a los conquistadores españoles durante la llamada "mala pelea".Acompañado por la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, explicó: "Aquí en Champotón fue la batalla, le dicen la mala pelea, ¡la buena pelea!; ¿saben de dónde salió eso de 'toma tu Champotón'? De esa batalla en la que no pudieron los invasores, pues es lo mismo que le estamos aplicando ahora a los corruptos: ¡toma tu Champotón!".Al encabezar la entrega de apoyos de Programas Integrales de Bienestar en la Unidad Deportiva "Ulises Sansores", subrayó que se cumplirá con lo ofrecido, no sólo en la pasada campaña electoral, "porque fueron tres campañas y siempre estuvimos hablando del cambio verdadero; como somos un poco tercos, perseverantes, se logró, la tercera fue la vencida y vamos a cumplir".