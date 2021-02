Tony Bennett tiene Alzheimer, lo notarón cuando grabó un álbum con Lady Gaga

Escuchar Nota

Estados Unidos.-La familia del legendario cantante confirmó la noticia en un nuevo perfil de la revista AARP, diciendo que fue diagnosticado en 2016 pero comenzó a mostrar signos reales de declive dos años después, mientras grababa un álbum con Lady Gaga.



"Hay muchas cosas de él que extraño", dijo a la revista su esposa, Susan Bennett. "Porque ya no es el viejo Tony ... Pero cuando canta, es el viejo Tony".



La condición del hombre de 94 años ha progresado desde su diagnóstico, pero según la revista, afortunadamente "se ha librado de la desorientación que puede llevar a los pacientes a salir de casa, así como de los episodios de terror, rabia o depresión".



Bennett expresó su preocupación por su salud por primera vez en 2015 cuando tuvo problemas para recordar los nombres de sus compañeros músicos. Susan hizo una lista de los nombres para que él los guardara en su piano, lo que le disgustó. En cambio, quería ir a un médico, y un neurólogo del Hospital Lenox Hill en la ciudad de Nueva York confirmó el diagnóstico en 2016.



"Él está haciendo tantas cosas, a los 94 años, que muchas personas sin demencia no pueden hacer", dijo a la revista el Dr. Gayatri Devi, quien diagnosticó a Bennett. "Realmente es el símbolo de esperanza para alguien con un trastorno cognitivo".



Susan, que es la tercera esposa de Bennett, es la principal cuidadora del cantante de "Way You Look Tonight" y también supervisa su dieta mediterránea y su régimen de ejercicio, los cuales han demostrado ayudar a retrasar la pérdida de memoria.



"Me ha honrado el nivel de devoción", compartió Devi. “Ella también espera mucho de él. Creo que su experiencia como maestra ayuda, pero también está muy enamorada de él. Y está a la altura de sus expectativas ".



Devi animó a Susan, quien ha estado casada con Bennett desde 2007, a mantener a su esposo cantando y actuando durante el mayor tiempo posible, ya que eso mantendría su cerebro estimulado. Bennett continúa ensayando dos veces por semana. Su última actuación pública fue en marzo de 2020.



Susan, de 54 años, dijo que espera que el final sea pacífico para su esposo, y recordó que la esposa de Sean Connery dijo que cuando murió el año pasado después de una batalla contra la demencia, pasó tranquilamente mientras dormía.



"Espero eso con Tony", le dijo Susan a AARP. "Ojalá se vaya a dormir una noche y eso será todo. Espero y rezo para que no empeore, eso es realmente una locura ".