Tormenta tropical Teddy se forma en el Atlántico; podría convertirse en poderoso huracán

Tropical Storm #Teddy Advisory 7: Depression Strengthens Into Tropical Storm Teddy. Expected to Become a Powerful Hurricane Later This Week. https://t.co/VqHn0u1vgc — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 14, 2020

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), informó que se formó la tormenta tropical Teddy a partir de la depresión tropical 20.Detalló que, por lo que no representa peligro para territorio mexicano.Sin embargo el organismo estadunidense advirtió queEl sistema se encontraba a 1,275 millas al oeste de lasy a unas mil 250 de las, de acuerdo con el boletín del NHC del lunes a las 11 a.m. EST.La tormenta tropical se movía en dirección oeste-noroeste a 14 millas por hora y tenía vientos máximos sostenidos de 40 mph.Al momento, no se han emitido avisos o vigilancias en ninguna costa, pero