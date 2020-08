Tormentas Laura y Marco se desplazan por el Caribe hacia EU

Escuchar Nota

1200 PM AST/EDT: Satellite derived wind data indicate that #Laura's maximum sustained winds have increased to near 45 mph, with higher gusts: https://t.co/Gmdjw0PMr8 pic.twitter.com/foEuiiSPC0 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 22, 2020

.-, donde este sábado se registró además un temblor de tierra. En puntos concretos como las islas municipio de, las ráfagas de viento alcanzaron niveles considerables.Sus vientos máximos son de 85 kilómetros por hora.Más dede agua era el balance a las 9:00 horas en la isla, sin que apenas el sistema impactara la isla. Además, un total defueron abiertos ante el paso de la tormenta por. Esos refugios dan cobijo, por el momento, a 16 personas.La policía tuvo que intervenir esta mañana como salvaguarda de una veintena de surfistas que llegaron a la playa Aviones en Loíza, municipio de la costa norte de Puerto Rico. Coincidiendo con la llegada de Laura, un temblor de magnitud 3.3 se registró este sábado a las 9:25 en el suroeste de la isla, sin reportes de daños., el gobernador de lasinformó este sábado a través de un comunicado de que el centro deLas autoridades de, aunque, de momento, no hay reportes sobre daños de consideración.En Antigua y Barbuda, donde el aviso de tormenta tropical quedó sin efecto a última hora del viernes, se sintieron vientos fuertes, pero no se registraron daños destacados. Según el cono o gráfico de pronóstico suministrado por el NHC,Por tal motivo, el gobierno cubano ha emitido un aviso de tormenta tropical para sus provincias orientales, y el deTambién, la alerta de tormenta del NHC incluye a losDe las 32 provincias que integran, 14 se encuentran en alerta máxima, entre ellas, el Distrito Nacional, mientras que 10 están en alerta intermedia y las restantes 8 en mínima.dispuso evacuaciones de carácter preventivo en zonas de alto riesgo, dijo en rueda de prensa el presidente del organismo de emergencia, el mayor generalEl funcionario aseguró, además, que "todas" las instituciones que conforman esa entidad "están preparadas" para asistir eventuales urgencias a causa de Laura, que, según los pronósticos de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet).El país fue afectado en julio pasado por la tormenta tropical Isaías, que causó daños a cientos de viviendas, especialmente en la zona este, y ocasionó la muerte de un hombre.En tanto, las autoridades haitianas pidieron cautela a la población ante la tormenta tropical Laura, que se espera provoque fuertes lluvias en gran parte del país entre el sábado por la noche y el domingo por la mañana."Está empezando a haber pequeñas lluvias sectoriales y un poco de viento. Se intensificará hacia el final del día", declaró Jerry Chandler, director de protección civil de Haití, al mediodía del sábado. "Que las personas que viven en áreas de riesgo, donde puede haber deslizamientos de tierra e inundaciones, se prepararen para ser evacuadas si las autoridades se lo piden", recomendó. "Hay albergues en todas las áreas con lo indispensable para cubrir todas las necesidades".Desde el viernes, Haití se encuentra en alerta naranja ante el riesgo de Laura. Las operaciones de cabotaje, es decir, los viajes cortos de puerto a puerto a lo largo de las costas, han sido prohibidas por las autoridades haitianas hasta nuevo aviso.Aunque la virulencia de la pandemia de covid-19 ha sido relativamente baja en Haití, con 8 mil 050 casos positivos y 196 muertes atribuidas oficialmente al virus, las autoridades pretenden prevenir una posible propagación de la epidemia a raíz de desastres naturales."Colóquense las máscaras y respeten las distancias, especialmente en los albergues temporales. Con el covid-19, tenemos una capacidad de recepción considerablemente menor", dijo el ministro del Interior Audain Fils Bernadel durante una rueda de prensa.También enpara luego debilitarse rumbo a Estados Unidos.El ojo del sistema está localizadoSegún la trayectoria prevista, Marco tocará tierra en los estados sureños de Texas o Luisiana este lunes, mientras Laura podría hacer lo mismo dos días después.Se ha emitido una alerta de huracán desde Intracoastal City (Luisiana) hacia el este, hasta la frontera de Mississippi con Alabama, incluido el lago Pontchartrain, el lago Maurepas y la zona metropolitana de New Orleans.En cambio,, con hasta once huracanes, de los cuales hasta seis podrían ser muy poderosos.Información por AFP y EFE