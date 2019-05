Tornado causa destrucción en el estado de Kansas, EU

Debris is falling from the sky from this tornado along I-70, north-northeast of Edwardsville, KS



Take shelter now if you are in the path of this tornado! — NWS Kansas City (@NWSKansasCity) 29 de mayo de 2019

Flash Flooding is also a BIG concern tonight! Up to 2 inches of rain has already fallen in most of these areas, with 1-2 more inches possible.



If you come across a flooded roadway or barricade, turn around and find another route! pic.twitter.com/lgnAIAL9lr — NWS Kansas City (@NWSKansasCity) 29 de mayo de 2019

Flash Flood Warning including Kirksville MO, Macon MO, La Plata MO until 2:00 AM CDT pic.twitter.com/0sxKw7wrE4 — NWS Kansas City (@NWSKansasCity) 29 de mayo de 2019

Un "gran y extenso" tornado azotó la tarde de este martes algunas zonas del estado de Kansas, en Estados Unidos.Por lo anterior, el Servicio Nacional del Clima de Estados Unidos en Kansas pidió a la población refugiarse, puesto que los escombros "caen del cielo"."Los escombros caen del cielo a lo largo de la I-70, al noreste de Edwardsville, Kansas".No sólo el tornado ha afectado algunas ciudades de la entidad, sino que también lluvias, las cuales han causado inundaciones.Ante ello, autoridades recomendaron tomar precauciones, por ejemplo, en el caso de encontrarse alguna inundación en carreteras."Advertencia de inundación".Según reportes de medios locales, ciudades de Kansas, como Linwood, quedaron "destruidas", debido al potente tornado.Usuarios de redes sociales y periodistas locales han compartido supuestas imágenes de la devastación en esta ciudad, fuertemente afectada por el fenómeno.