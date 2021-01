Tornado deja un muerto y varios heridos en Alabama

Escuchar Nota

"Parece como si hubiera estallado una bomba", describió al mismo medio Sam Moerbe, de 18 años.

Working with first responders and snapping images when possible. In the worst damage. Storms in the area so we had to stop a minute.

"Todavía tenemos gente atrapada en casas", dijo el alcalde de la ciudad, Larry Holcomb, añadiendo al medio News19 que había recibido informaciones sobre alrededor de 20 personas heridas.

Video of tornado producing storm moving north of Birmingham from my back deck.

"El techo voló, y las paredes", contó. "Fue cuestión de segundos. Todo desapareció".

Video from New Castle Rd. near Oak Street. Residential area. Firefighter tells me more than 20 homes destroyed in this area by possible tornado. Most homes reduced to subfloor.



LIVE ON GOOD MORNING ALABAMA

Unha dejado, así como daños severos en, en el sudeste de Estados Unidos, informaron este martes medios locales.La tormenta, que azotó la ciudad deel lunes por la noche, causó "daños significativos", tuiteó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) estadounidense.Una persona ha muerto y, dijo el jefe de policía de Fultondale, D.P. Smith al medio local AL.com.Smith dijo que el individuo murió después de que un árbol se derrumbara en su casa cuando se refugiaba del tornado en el sótano.Las imágenes en las redes sociales mostrabanLos equipos de rescate continuaban trabajando el martes por la mañana, y las autoridades instaron a las personas a mantenerse alejadas de la zona.Jim Coker, director de Emergencias del condado de Jefferson, dijo que la ciudad detambién había sido afectada, pero no dio un número exacto de personas heridas.El servicio de bomberos de la ciudad vecina detuiteó que estaba enviando "unidades para ayudar con las operaciones de búsqueda y rescate".Janice Hamilton, que vive en Fultondale, le contó a AL.com que estaba en la cama cuando comenzó la tormenta.Un usuario de Twitter escribió que su casa había sido "destrozada", añadiendo:Los supervivientes están siendo conducidos al cercano Gardendale Civic Center.El forense del Condado de Jefferson, Bill Yates, confirmó también el deceso de una persona en declaraciones a la cadena CNN y agregó que los daños causados por la tormenta eran "considerables".El NWS mantiene para el martes la alerta de tornado en gran parte de Alabama.