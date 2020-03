Tornado gigante deja 9 muertos y provoca estragos en EU

Escuchar Nota

Severe Thunderstorm Warning including Nashville TN, Hendersonville TN, Goodlettsville TN until 12:45 AM CST pic.twitter.com/ishopONOAW — NWS Nashville (@NWSNashville) March 3, 2020

The rotation from the tornado has weakened significantly and the tornado warning has been cancelled. Large hail and straight line winds to 60 mph are still possible so take all warnings seriously. — NWS Nashville (@NWSNashville) March 3, 2020

Our community has been impacted significantly. There are multiple homes damaged and multiple injuries. We have requested mutual aid from allied agencies. We continue to search for injured. Stay home if you can. Watch for downed power lines. — Mt. Juliet Police (@MtJulietPolice) March 3, 2020

Just filmed a #tornado pass north of my building and just north of the state capital! Wow! pic.twitter.com/HUd40rvdsD — Sam Shamburger (@shamnadoes) March 3, 2020

East Nashville Rosebank area just a few minutes ago ⁦@NashSevereWx⁩ #tspotter pic.twitter.com/0TzDFZFPJs — Daniel Alley (@Daniel_Alley) March 3, 2020

More damage from the tornado that just hit Nashville @NC5 pic.twitter.com/ExHqN1wcbO — Chris Conte (@chrisconte) March 3, 2020

"extremadamente peligroso", dejando un saldo de al menos nueve muertos, varios heridos y cuantiosos daños materiales, informaEl Servicio Meteorológico Nacional de EU comunicó que(hora local) con vientos de hasta 96 kilómetros por hora. Dos de las víctimas mortales se registraron precisamente en esa ciudad y las demás en el condado de Putnam.Tras provocar destrozos en la localidad de Nashville,causando estragos a su paso por diferentes localidades del centro de Tennessee.Según el último reporte del Servicio Meteorológico,, pero advierte que todavía existe el riesgo de fuertes lluvias y vientos.En la localidad deel tornado dejó "" y cuantiosos daños materiales, informó la Policía local.El ciclón también provocóen un pequeño aeropuerto de Nashville. Asimismo, causó cortes en el suministro eléctrico en diferentes localidades.