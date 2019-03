Toro se pone triste al romper su pelota

Un hombre grababa a su amigo “Tex”, un simpático toro mientras jugaba con una pelota de yoga que recién le había comprado para que jugara.Pero con lo que no contaba el hombre, es que quizá no fue la mejor idea, pues su amigo contaba con algo que no es muy amigable con los balones… los cuernos y pues como era de esperarse, luego de estar jugando por unos minutos, el juguete terminó explotando y con ello vino la tristeza del buen “Tex”“Tex, lo siento; lo siento mucho, amigo”, se escucha la voz del dueño del torito que vive en un refugio animal de de Cleveland, Estados Unidos.