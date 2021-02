Tortillería ayuda a abuelitos a registrarse para recibir vacuna contra Covid-19

Escuchar Nota

que se hizo famosa por ayudar a niños a tomar clases virtuales durante el inicio de la pandemia, ahora, apoya aLa tortillería “La Abuela” que se hizo famosa por ayudar a niños a tomar clases virtuales durante el inicio de la pandemia, ahora, apoya a personas de la tercera edad para registrarse yEl local esta ubicado en la calle Tekal, en la colonia Héroes de Padierna, enLa joven que atiende la tortillería, Dalia Dávila señaló que no todos los abuelitos tienen la fortuna de quepara auxiliarlos, además, muchos de ellos, por lo que decidió poner su granito de arena.“Si es que se acercó uno de nuestros abuelitos a preguntar y le dije como, sí, es que no entiendo nada y yo me quiero vacunar y le digo espérate y empecé a checar y le dije sí se va a poder y empezamos a ver qué es lo que se necesitaba, uno de los amigos mey súper rápido, nosotros pensamos queno servía, pero era la plataforma, ahora la plataforma ya desde anoche hemos podidoy así rápido todos subiendo a la plataforma”, destacó Dalia.