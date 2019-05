Tottenham, cerca de la gloria en Champions League

El conjunto del Tottenham Hotspur está muy cerca de hacer historia en la Liga de Campeones de Europa, si logra vencer en la final del certamen al Liverpool el 1 de junio próximo y gana su primera “orejona”.Con paso discreto a lo largo de la competencia, pero siempre en pie de lucha en la Premier League, que le permite tener su boleto para la Champions del año próximo, el Tottenham consiguió llegar a la antesala de la gloria que disputará con el cuadro porteño.Luego de pasar la fase de grupos, los “Spurs” alcanzaron los octavos de final del certamen continental donde vencieron al alemán Borussia Dortmund, que luchó hasta el último momento por el título de la Bundesliga ante el Bayern Múnich.Dada la calidad del rival que tuvo enfrente, nadie esperaba que logrará estar en los cuartos de final; sin embargo, llegó hasta esa instancia donde encaró al Manchester City, que a la postre sería el campeón de la Liga Premier.Con ese buen futbol que le estaba generando buenos dividendos también en la liga casera, el Tottenham consiguió avanzar con un global de 4-4 que le favoreció gracias al gol de visitante; ya que la ida la ganó 1-0, pero la vuelta terminó 4-3, a favor de su oponente.Ese apretado resultado le llevó hasta la antesala de la final, donde le tocó medirse al cuadro sensación de estas rondas del certamen, el Ajax de Amsterdam, rival ante el que no se achicó y lo venció con global de 3-3.Otra vez las anotaciones de visitante le valieron para avanzar hasta la final, ya que en la ida cayó 1-0, y en la vuelta sacó un resultado favorable de 3-2, por lo que el empate global lo llevó hasta la final.Aunque no fue una sonada voltereta, como la conseguida por su rival en turno en la final de la Champions, el Tottenham Hotspur Stadium se volvió un manicomio pues por primera vez el equipo estaba en una final del torneo más importante a nivel clubes de Europa.Aunque ya no les alcanzó para pelear por el título en la Liga inglesa, el equipo que dirige el argentino Mauricio Pochettino logró terminar en la cuarta posición para la próxima Champions, en busca de repetir lo conseguido este año.De coronarse campeón, el Tottenham se convertiría en el sexto equipo inglés en ganar la “orejona”, junto con el Liverpool, que la ha ganado cinco veces (2019 sería la sexta), el Manchester United (3), Nottingham Forest (2), Aston Vila (1) y el Chelsea (1).