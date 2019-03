Toy Story hace cambios en su trailer en español

La ansiada película animada Toy story 4 está próxima a estrenarse y ha aprovechado esta situación para ir mostrando poco a poco los detalles de esta.Hubo cambios algo sustanciales, pues, dos de sus personajes -uno de ellos es principal- dieron la gran sorpresa.El primero, pero no tan importante, es que Toy Story 4 cambió completamente el nombre de ´Teni´ quien es juguete favorito de Bonnie, por lo que ahora será ´Forky´.Sin embargo, la segunda modificación quizá no vaya a ser del agrado de muchos espectadores, pues su personaje principal, el vaquero favorito de todos los niños, ´Woody´, ya no tendrá la misma voz que en las películas anteriores.Woody estrenará un nuevo doblaje, dejando atrás al talentoso Oscar Barberán, quien fue el responsable de darle vida a la inolvidable voz de este aventurado vaquero en las tres películas anteriores.