‘Toy Story’, una aventura que evolucionó durante 25 años

Escuchar Nota

En 25 años el mundo ha cambiado: la tecnología se ha desarrollado de una forma tan acelerada y ha impactado tanto en industrias como la del entretenimiento que hoy el séptimo arte no sería el mismo sin ella.Esa misma evolución de la que damos cuenta a través de dispositivos como celulares, computadoras y videojuegoEse primer filmemientras que su estreno mundial fue precisamente el 22 del mismo mes.Dirigida por John Lasseter nos presentó a un grupo de juguetes comandados por el Sheriff Woody (Tom Hanks en la versión original), quienes viven en casa de su dueño Andy hasta que un nuevo juguete, el astronauta Buzz Lightyear (Tim Allen), llega a maravillar a todos… menos a Woody quien siente miedo de que su dueño lo olvide por ese nuevo juguete.Y si bien hoy al ver la película notamos que el rostro de los personajes no tiene tantas texturas y gestos como en el caso de "Toy Story 4" (2019) si algo hizo el equipo de Disney-Pixar fue poner los mayores detalles posibles para que se viera como en la vida real: reflejos en el piso, sombras, objetos desgastados por el uso y las mejores texturas que pudieron crear para la época, entre otras.Ya con "Toy Story" en el mercado tres años después llegó "Bichos" y luego una inmensa lista de películas, pero no sólo de esta compañía sino de otras como Universal Studios e Illumination Entertainment, quienes están detrás de "Mi villano favorito", entre otros.Quien ha visto los cuatro filmes sabe que no todos sus personajes favoritos llegaron con éxito hasta el final y estos son algunos de ellos.Sid PhillipsEl enemigo del primer filme podría ser la pesadilla de cualquiera. Se trataba de un niño que disfrutaba torturando juguetes por diversión. Después lo volvimos a ver en la tercera cinta donde es el hombre que recoge la basura pero ya para la cuarta no vuelve a aparecer.LennyEn la primera película lo conocemos, son unos lentes de juguete de color azul que Woody usa para ver a Sid. Ya para el segundo filme sólo aparece pero sin diálogos mientras que en el tercer filme nos damos cuenta de que no sobrevivió junto con todos pues aparece sólo en los recuerdos.Sargento y los soldaditos de plásticoEs importante en el primer filme porque gracias a él y sus soldados Woody y el resto de los juguetes pueden ver lo que pasa en la fiesta de Andy, sin embargo conforme avanzó la saga los fuimos olvidando y al final tienen una escena en la tercera cinta en la que, al ver que podrían terminar en la basura, deciden irse. Sin embargo, al término de dicha entrega se les ve cayendo de su paracaídas en las instalaciones de Sunny Side en donde son recibidos por Barbie y Kenn.WheezyEl pingüino que decide salvar Woody en la segunda parte y que por él es raptado por Al "El pollo" McWiggin, dejó la saga precisamente en la secuela, ya que para la tres y cuatro, el curioso y cantador juguete de plástico que tiene un silbato en el pico, no volvió a salir.ControlEl auto a control remoto que usa el Sheriff para deshacerse de su "competencia" espacial, o sea de Buzz, y que ya al final de la primera película, Woody lo utiliza para salvar a quien se convirtiera en su mejor amigo, sólo estuvo en dicha cinta y no volvió a salir jamás.