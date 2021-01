Trabaja Bandalos Chinos sin hacer trazos en el mapa

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Para Bandalos Chinos, publicar dos discos en tres meses no es suficiente. Quieren más.



El combo argentino de funk rock todavía tiene frescas sus producciones discográficas Paranoia Pop (publicada el 9 de octubre) y Feliz Navibach (que salió el 24 de diciembre), y por creatividad no para, ya que considera grabar otro álbum en un par de meses.



Gregorio Degano, mejor conocido como Goyo, adelantó, en entrevista exclusiva a casi un año de encierro por la pandemia de Covid-19, y sin viajes ni conciertos presenciales en su agenda, que se pusieron a trabajar en material que producirá Adán Jodorowsky, con quien grabaron el sencillo Departamento.







“Fue un año tan extraño y tan raro que sacamos muchas piezas que teníamos guardadas y otros demos que armamos para dar con Navibach. Ya no se diga lo que sucedió con Paranoia Pop, que fue algo que teníamos, que queríamos hacer.



“Ahora estamos en el proceso de sacar todos los demos guardados, de ordenar las carpetas, de darle forma a todos los planes. Y se los enviamos a Adán y él les da el acomodo. Yo creo que ya en marzo grabamos otro disco, porque en este encierrro, ¿qué más hacemos? Música, música y más música. Sinceramente, pudo haber sido un EP, pero sí tenemos para hacer un disco completo”, detalló, en videoconferencia desde su casa, en Argentina, el cantante y tecladista.



Con 11 años de carrera, y éxitos como Vámonos de Viaje y Dije tu Nombre en su historial, Bandalos Chinos ha logrado conjuntar un equipo donde no hay espacio para la vanidad, el ego o la competencia individual. Sus integrantes, señaló Goyo, están convencidos de que su ideal es generar y proponer música entrañable.







Por eso, precisó, reina la camaradería y buena vibra entre Tomás Verduga e Iñaki Colombo (guitarras), Salvador Colombo (sintetizadores), Matías Verduga (batería), Nicolás Rodríguez (bajo) y él.



“Usualmente me ubican como el compositor de la banda, y no, yo soy ejecutor de ideas, pero ‘Chapi’ (Salvador) es el compositor del colectivo, es el que recolecta las ideas. Iñaki es quien profundiza en las armonías. Hemos hecho un muy buen equipo y entre todos contribuimos, le hemos dado un sonido adecuado y justo a lo que quisimos proyectar desde que nos formamos, en el 2009”, platicó el músico argentino.







Dejar fluir



Formados en Beccar, provincia de Buenos Aires, y con experiencia probada en diversos foros de la capital del país, los Bandalos han construido una base de fans en su trinchera indie que los ha seguido desde el principio.



“Me acuerdo de cuando nos formamos, de cuando iniciamos en esto. El nombre nos lo puso una amiga, junto con otro amigo, cuando subimos a dar nuestra primera tocada. No había espacio para decir ‘esto sí’ o ‘esto no’. Primero nos mencionaron en el lugar donde tocamos como Los Chinos. Y así se quedó, pero luego llegó un e-mail en el que decía ‘ustedes son los Bandalos Chinos’. Y nos gustó y así se quedó.



“Hemos visto que desde entonces hemos conocido a fans o gente a la que le gusta nuestra música, que ha sido fiel a nuestro ideal. Y es lo que agradecemos, que estén con nosotros”, dijo el intérprete.







Tras haber estrenado Paranoia Pop y Feliz Navibach, los cuales encontraron espacio sólo en el universo digital, el grupo ha corroborado que debe adaptarse a los cambios y a las propuestas del destino que le está abriendo puertas.



“Es un hecho que no podemos tocar en vivo, que esta maldita pandemia nos tiene encerrados, y, ¿qué hacemos? Apoyarnos en las alternativas. Cuando hicimos Navibach nos inspiramos un poco en la locura inspirada por Phoenix con Bill Murray en su ‘mockumentary’ (A Very Murray Christmas).



“Fue una locura que quedó muy linda y queríamos hacer algo inspirado en ello. Nos pusimos a trabajar y pensamos ‘¿por qué no hacerlo?’. Lo editamos y vimos que su vida sería para las plataformas, porque en concierto, ¿hoy? Imposible. Y ahí está, nuestra locura”.