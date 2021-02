Trabaja Coahuila para fortalecer su competitividad y la certidumbre para las inversiones: Riquelme

Escuchar Nota

.- La unidad, coordinación y trabajo en equipo permiten atener indicadores económicos relevantes por lo que no detendrá su marcha y mantendrá el ritmo parapara las inversiones, señaló el gobernadorAl tomar protesta a la nueva, que preside, donde los industriales reiteraron su disposición a cerrar filas para que la entidad siga con su desarrollo, elexpresó que los resultados que tiene la entidad no son casuales, sino que responden al trabajo conjunto de todos los sectores.Ante el presidente nacional de la Cámara,, anticipó que entre todos han construido un andamiaje que permite a Coahuila conservar su ritmo pese a las adversidades derivadas de la pandemia sanitaria.Enfatizó que los tres Poderes están sumados a la competitividad de, y de que no hay otro interés más que el bien común de las y de los coahuilenses.apuntó que se enfrentan retos año con año y que la semana entrante se firmará el, con la participación de todos los sectores en un mismo frente, todos provocando la competitividad de la entidad y la certidumbre para las inversiones.Luego,señaló quese ha visto afectado por decisiones que no están en el ámbito local, mismas que se asumen con mucha responsabilidad, enfrentando los problemas directamente y buscando alternativas de solución para los empresarios y la base laboral.De la misma manera, indicó que pese a la pandemia, hay marcado interés de inversionistas por llegar al estado, en tanto que susigue con la generación de condiciones para que eso se concrete.Elreiteró su disposición de fortalecer la coordinacion con, que es un fuerte pilar de México para seguir produciendo con mucho esfuerzo.Señaló que ante las decisiones equivocadas tomadas por el, el organismo y sus integrantes son sostén de muchas entidades de la República.Paralelamente, se ha apoyado a los sectores turismo y hotelero:Por otra parte, externó su beneplácito por la ocupación hospitalaria que registra: “Que no se tenía desde hace muchos meses: abajo del”.Ejemplificó que hoyse encuentra al 26 por ciento de ocupación hospitalaria gracias al gran esfuerzo de todos.recordó que ense trabaja a través de losen las distintas regiones, donde están incluidos todos los sectores y para tomar las decisiones correctas en relación a lo prioritario, que es la salud, y buscando una reactivación económica responsable para queno detenga su marcha.Asimismo, enfatizó que la entidad no va a cambiar, seguirá en la misma dinámica y busca la unidad, el compromiso y el respeto de todos.Previamente,, reelecto para el período 2021-2022 como presidente de, reiteró que los industriales mantendrán su respaldo a las directrices delpara cerrar filas en pro de la entidad.El organismo agrupa a 354 socios de esta área de la entidad e involucra a alrededor de 65 mil trabajadores, de los cuales el 77 por ciento forma parte de las Mipymes.Mientras que el presidente nacional,, reconoció el respaldo del gobernador Miguel Riquelme a los industriales para enfrentar las dificultades derivadas de la pandemia.Aseveró que esta contrariedad se enfrenta con decisión, al tiempo que hizo votos porque no lleguen al País crisis políticas o sociales; “de nosotros depende”, apuntó.Además, señaló que es justo reconocer el esfuerzo de sus trabajadores, y enfatizó que los habitantes del estado tienen altos niveles de bienestar porque, entre otros rubros, su economía ha crecido por encima del promedio de otras entidades.En, la participación de los industriales es del 44 por ciento por encima de la de otras entidades, y el ingreso per-cápita del Estado es, en promedio, de 126 mil pesos anuales, 20 por ciento mayor al nacional, y es la séptima con el valor más alto.Además, destacó que la productividad y la mano de obra en la industria manufacturera es de las más elevadas del País, con 37 mil 443 dólares anuales en promedio, y el Estado cuenta con el, y es el primer lugar en la producción de automóviles.Por su parte, els, destacó la fortaleza económica de la, al tiempo que resaltó el trabajo coordinado que se lleva a cabo con todos los sectores que permiten a la entidad mantener su desarrollo y crecimiento.