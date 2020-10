Trabaja con el ‘Tri’ completo para partido ante Holanda

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Selección Mexicana poco a poco se completa. A la burbuja que ha creado la Federación Mexicana de Futbol en Ámsterdam han arribado jugadores que militan en Europa, otros que vienen de la Major League Soccer de Estados Unidos y uno más de la Liga MX.



En el entrenamiento de este día, Gerardo Martino ya pudo contar con gente como Néstor Araujo del Celta de Vigo de la Liga de España, Alan Pulido, Rodolfo Pizarro y Jonathan dos Santos que vienen de los Estados Unidos, además de Orbelín Pineda de Cruz Azul, que entró en lugar de Hirving Lozano, quien no se concentró debido a que su club, el Napoli, negó el viaje a todos sus seleccionados debido al brote de coronavirus.



Prefería no jugar



Para Frank de Boer, técnico de la selección de Holanda, aunque tiene ansias de debutar al frente de la Naranja Mecánica, dijo que el juego contra México, no era “necesariamente bueno jugarlo”.