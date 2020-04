Trabaja el saltillense Edson Martínez para llegar al máximo circuito

Escuchar Nota

, quien luego de superar una ruptura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda,, en un Clausura 2020 que consideraba como el de su debutNo obstante, Martínez Garcíapara estar cada vez más cerca del anhelado objetivo, ver sus primeros minutos en Primera Divisiónque lo lleve a ser el futuro de la contención santista.y darle la vuelta a la página. Yo veía muy cercano mi debut el torneo pasado, antes de la lesión, ahora el profe Almada me dice que tenga un poco de cuidado al momento de chocar y ahorita me encuentro retomando mi nivel”, relató.La media de contención tiene una amplia competencia interna en el conjunto lagunero, con el uruguayojugador al cual Edson Martínez considera como su ídolo, quien lo ha respaldado en esa pelea por minutos en cancha.que yo tengo ahorita, es mi ídolo se lo he dicho infinidad de veces, no descarto la llegada de (Alan) Cervantes, Ulises Rivas, Edgar Gámez, son jugadores de mucha calidad, pero el que juegue en esa posición no haría mal las cosas”, comentó.como un duelo amistoso frente al América en EU, o sus títulos en divisiones menores, pero el que ha quedado marcado es el de, un momento que le dejó un recuerdo que está en su vitrina en forma de camiseta.me tocó enfrentar al ‘Chaco’ Giménez y al final del partido me regaló su playera, es un momento muy bonito e inolvidable”, relató.Hoy vive su cuarentena de forma diferente,con el anhelo de presentarse en Primera, con el objetivo de consolidarse con Santos Laguna y con el sueño, como el de cualquier mexicano, de emigrar al Viejo Continente.