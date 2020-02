Trabaja Salud Coahuila en acciones preventivas previo a la Cuaresma

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Con la intención firme de promover las buenas prácticas de higiene durante la preparación y expendio de alimentos y agua (principalmente productos de la pesca), la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado lleva a cabo distintas acciones preventivas previo a la entrada de la temporada de Cuaresma.



Así, por instrucciones del Gobierno de Coahuila, la Subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario trabaja con el objetivo de prevenir que se presenten enfermedades trasmitidas por la ingesta de productos pesqueros contaminados durante esta temporada de Cuaresma, que inicia el 26 de febrero próximo.



Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud en la entidad, informó que dentro de las acciones que se llevan a cabo se encuentra la verificación de condiciones sanitarias de los establecimientos dedicados al proceso, venta y distribución de pescados y mariscos crudos y preparados, incluidos los mercados públicos y móviles, con toma de muestras y análisis bacteriológico en el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Coahuila.



Refirió que se realiza el muestreo y análisis bacteriológico del hielo utilizado para su conservación, así como del agua que se utiliza para los procesos de lavado, preparación y acondicionamiento en estos establecimientos.



“Además, por indicaciones del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se realizan acciones de fomento con los establecimientos involucrados en la cadena productiva, comercial, de distribución y venta de los productos pesqueros, a fin de que la calidad sanitaria de los mismos se encuentre de conformidad con los criterios sanitarios que establecen las Normas Oficiales Mexicanas”, refirió Bernal Gómez.



Asimismo, la Secretaría de Salud de Coahuila exhorta a la población a revisar que el producto se encuentre fresco, con ojos y piel brillantes, con escamas bien adheridas y que no tenga mal olor.



No comprar productos del mar que estén expuestos a temperatura ambiente, verificar que estén refrigerados o en una cama de hielo limpio, además de escoger moluscos, ostiones y mejillones que tengan la concha bien cerrada.



Bernal Gómez recordó la importancia de no descongelar y volver a congelar los productos de mar a temperatura ambiente, ya que se pueden desarrollar bacterias que pueden poner en riesgo la salud de la población.



De esta manera, la Secretaría de Salud de Coahuila trabaja en este proceso de reingeniería en el Sector Salud promovido por el Gobierno del Estado a través de las 8 Jurisdicciones Sanitarias, para la prevención de enfermedades trasmitidas por la ingesta de productos pesqueros contaminados, en beneficio directo de todos los coahuilenses.