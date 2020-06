Trabaja SEP para mitigar la deserción escolar ante la pandemia

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Secretaría de Educación Pública (SEP) trabaja para mitigar y evitar tanto la deserción, como el abandono escolar, que son fuente no solo del rezago educativo, sino de exclusión social y económica en la vida de quienes los padecen, señaló su Titular, Esteban Moctezuma Barragán.



Durante su participación en la reunión virtual de la Comisión Ejecutiva para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) enfatizó que tanto la deserción como el abandono escolar inhiben el objetivo de equidad y excelencia, pilares del Sistema Educativo Nacional.



El Secretario de Educación Pública explicó que el abandono escolar se presenta cuando los estudios dejan de ser prioridad para las y los alumnos debido a factores externos y a la necesidad de cumplir con otro tipo de necesidades, fundamentalmente económicas.



Informó que en el ciclo escolar 2018-2019, la tasa de abandono escolar promedio, a nivel nacional, en educación Primaria fue de 0.6 por ciento, y en Secundaria alcanzó el 4.4 por ciento, por lo que advirtió que conforme crecen las niñas y los niños, el abandono escolar también crece con ellos.



Detalló que esta problemática se incrementa de manera sensible, en la Educación Media Superior, donde la tasa promedio a nivel nacional, en el mismo periodo, fue de casi 13 por ciento.



Asimismo, Moctezuma Barragán afirmó que, para las niñas, niños y adolescentes, la pandemia y sus efectos temporales, como el aislamiento social, pueden ser causas adicionales para desertar y posteriormente abandonar la escuela.



Por lo que entre las intervenciones que se llevarán a cabo para el regreso a clases, se encuentra el establecimiento de un Sistema de Alerta Temprana personalizado, para identificar posibles casos de abandono escolar y actuar a tiempo, con el objetivo de que ningún alumno se quede fuera y continúe sus estudios.



Comentó que en el combate al abandono escolar resulta fundamental el trabajo realizado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, ya que con la entrega de apoyos a estudiantes se reducen las trayectorias escolares discontinuas e incompletas de niñas, niños y adolescentes,



Durante el primer bimestre del año se entregaron las Becas de Educación Básica Bienestar para las Familias, a 5 millones 460 mil becarias y becarios, que representan un poco más de 3.5 millones de familias.



Agregó que derivado de la pandemia por el COVID-19, en el bimestre mayo-junio, se entregó la beca de forma adelantada a 2 millones 665 mil becarias y becarios, quienes cada bimestre reciben mil 600 pesos.



Además, insistió que en la Nueva Escuela Mexicana se construye una Educación Pública que enseñe a la niñez y juventud a pensar, pero también a sentir, es decir, educar mente y corazón. Por lo que, al fomentar la sana distancia, no se fomentará el miedo al otro, sino que se sembrará una actitud basada en Yo Cuido del Otro.



Por ello, señaló el Titular de la SEP, en el protocolo de regreso a clases en la nueva normalidad, se usará cubrebocas, con lo que “nos vamos a estar protegiendo todos”, y enfatizó que las escuelas no regresarán a sus actividades hasta que la autoridad en salud indique que el semáforo epidemiológico está en verde.



Finalmente, aseguró que la Nueva Escuela Mexicana busca también la inclusión y la equidad, lo que hay que tener muy presente cuando se regrese a clases, porque es parte de la salud de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.



En el encuentro participaron las Secretarias de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; del Trabajo y Previsión Social, Lusa María Alcalde Luján, respectivamente, y representantes de los gobiernos de Chiapas, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán, entre otros.