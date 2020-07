Trabajador de asilo de ancianos en Saltillo da positivo a Covid-19

Escuchar Nota

“El viernes pasado la señora reunió a todo el personal para decir que supuestamente el Covid ya había llegado ahí al asilo, de una enfermera que estaba trabajando también en un hospital donde le aplicaron la prueba y que fue donde dio positiva la prueba”, señaló de manera anónima una persona allegada al asilo.



“Hace dos meses una viejita tuvo fractura de cadera y la mandaron al IMSS y luego la sacaron al Muguerza y de ahí al asilo, cuando ingresa presenta problemas para respirar, la tenían con oxígeno, presentaba fiebre y luego después presentó diarreas con sangre y cuando la persona iba a fallecer, empezó a vomitar sangre, pero ya después nos dijeron que no murió de Covid, que había muerto por lo de la fractura”, detalló el entrevistado.



, lo cual fue confirmado por las autoridades de la Secretaría de Salud en Coahuila, quienes indicaron que ya se encuentra en aislamiento y hasta el momento no hay casos más casos sospechosos.Debido a esta situación, familiares de los adultos mayores que se encuentran internados, solicitan se apliquen pruebas PCR para descartar cualquier situación que los ponga en riesgo, al ser parte de la población vulnerable al coronavirus.Agregó, que se han presentado casos sospechosos entre los residentes, los cuales están en un área aislada, y los que han fallecido durante este periodo de pandemia, no se les aplicó alguna prueba que lo confirmara o negara, solo se dijo que fue a consecuencia de otras enfermedades que padecían.Por este motivo, algunos trabajadores optaron por hacerse las pruebas en instituciones privadas, ya que en el asilo no les han ofrecido la opción de aplicárselas., quienes desde que inició la pandemia, en el mes de marzo, implementaron estrictas medidas sanitarias, incluso, por medio de redes sociales difundieron una campaña para concientizar a las personas de permanecer en casa.Este caso confirmado de coronavirus se da a casi un mes de que en el asilo las Viñas se presentó un brote de contagios, donde en total 23 personas, 17 residentes y 6 trabajadores, resultaron positivos a Covid-19, y dos adultos mayores, perdieron la vida.