Trabajador de trenes Amtrak dispara a su jefe y se suicida

Un supervisor de Amtrak habría recibido un disparo en una pierna a manos de otro empleado de la misma empresa en las inmediaciones de una cede de trenes en Queens, según las autoridades.El incidente, ocurrido a tempranas horas del jueves, provocó una intensa cacería para dar con el paradero del pistolero, según Amtrak y funcionarios familiarizados con el caso.Se espera que la víctima sobreviva, mientras que el sospechoso de 48 años se habría quitado la vida de un disparo, según información obtenida por nuestra cadena hermana NBC 4 New York.Nuestro helicóptero 47 mostró una camioneta blanca acordonada en un paso elevado cerca de la escena; la ventana del lado del conductor estaba rota.Aproximadamente 90 minutos después del tiroteo, alrededor de las 8:00 a.m., oficiales fuertemente armados fueron vistos rodeando un Cadillac negro cautelosamente en un estacionamiento de Rite Aid. Se vio como una persona en condición desconocida era extraída de la camioneta en camilla; no está claro si se trataba del sospechoso.No se sabe qué provocó los disparos, ni cuántos disparos se hicieron, pero las autoridades no creen que los disparos hayan sido aleatorios.Amtrak confirmó los detalles básicos del tiroteo en un comunicado y dijo que la policía de Nueva York había asegurado el área. El servicio de trenes no se vio afectado.La policía dijo que se darán a conocer detalles del caso más adelante en una rueda de prensa.