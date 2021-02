Trabajador del sector salud convulsiona tras aplicarse la vacuna contra el Covid-19

Escuchar Nota

“Sí tuvimos un ESAVI, un Evento Supuestamente Asociado a la Vacunación o Inmunización; una persona que tuvo convulsiones, aún no hay un dictamen que concluya, pero tenía antecedente de enfermedad convulsiva, posterior a la aplicación de la vacuna tuvo una crisis convulsiva, estuvo algunos días en observación y ya fue dada de alta” informó.



“No es lo común [la reacción], la invitación es a que todos nos vacunemos y que la vacuna que nos corresponde esté disponible en el momento en que nos toque”.



“Lo común es dolor en el sitio de aplicación, de 48 horas con poco de molestia en el brazo como la vacuna de influenza, otros han referido náuseas en el momento de la aplicación. Hay síntomas que se atribuyen a que es una vacuna con la que se ha generado mucha expectativa, hay información que no es del todo certera y cuando acuden van con temor, con angustia”, detalló.



“Esta es la especialidad de la empresa, ahora CanSino los contrata para que envasen su vacuna; así como esta vacuna que recibirá México de la India, puede ser que la vacuna se envase aquí y que se distribuya a otros lugares. Asumimos que la vacuna se quedará en México, pero, así como recibimos de la India, Bélgica, recibiremos de Argentina, depende del lugar de envasado y distribución. Partimos de que es una empresa seria”.



Una persona del sector salud manifestó un cuadro convulsivo, días después de aplicarse la vacuna decontra el, sin embargo, aún no se determina si la reacción estuvo o no asociada con el biológico.Martina Pérez Rendón, directora de Servicios de Salud, explicó que el cuadro clínico registrado “no es común” de acuerdo con los registros clínicos que se tienen de la vacuna, sin embargo, se está investigando si tuvo relación.La directora explicó que no necesariamente estas consecuencias son por la vacuna, sino por otros factores que coinciden con la aplicación, por lo que pidió confianza para recibir la protección.Con los más de 13 mil trabajadores y trabajadores de la salud de Querétaro que han sido vacunados, dijo, han identificado malestares como dolor de brazo, así como náuseas o mareos al momento de la aplicación.Sin embargo, dijo que estos síntomas están más asociados con el nerviosismo del evento, de la recepción de la inyección; de manera que la reacción se debe a la adrenalina y a la información que circula entorno al biológico.Envasado de CanSino, tema federal. Martina Pérez también aclaró que las autoridades locales no tienen injerencia en los procesos de envasado de la vacuna de CanSino, de origen chino, que se hará en la empresa queretana Drugmex.Recordó que la compra y contratación de la vacuna es del gobierno federal, y en el caso de la producción también corresponde a permisos federales.También agregó que, el próximo lunes, l, pero aún no saben cuántas serán para Querétaro; sin embargo, recordó que la prioridad es el personal de salud que está falto de la segunda dosis, alrededor de 12 mil trabajadores y trabajadoras de la salud.