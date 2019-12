Trabajador muere aplastado por una plataforma con cemento en Hidalgo

Hidalgo.- Este sábado en Hidalgo una persona perdió la vida al caerle encima una plataforma cargada con cemento, confirmaron los servicios de emergencia de la entidad.



De acuerdo con los reportes, el accidente ocurrió en las inmediaciones de ciudad cooperativa Cruz Azul.



Fue personal paramédico de la fábrica quien certificó que el conductor del tractocamión de una empresa particular ya no tenía signos vitales.



La víctima fue identificada como F. de la C., quien tenía 58 años de edad.



Se procedió al acordonamiento del área al tiempo en que se dio aviso al Ministerio Público para las diligencias correspondientes.