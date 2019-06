Trabajadora culpa a Siemens de accidente

El 13 de junio de 2017, Karla Castro, ingeniera mecatrónica y empleada de Siemens Servicios, propiedad de la acerera Ternium México, desempeñaba sus labores en la Planta Guerrero, en Nuevo León.Ella resbaló con fragmentos de un material llamado hierro de reducción directa que había en el piso, lo que la hizo caer a un espacio donde había polvo de HRD.Ese polvo se reactiva al entrar en contacto con el oxígeno. A pesar de que Karla utilizaba su uniforme y equipo de seguridad, el polvo logró colarse en su ropa, provocando combustión, de acuerdo con la narración que ella realizó a Notimex.“Me sumergí y ese polvo, que es muy fino, se empezó a meter en mis botas y en mis pantalones, entonces la verdad es que sentía un dolor indescriptible, y no supe cómo, no sé cómo dejé mis cosas (…) lo único que alcancé a ver es que se me estaba cayendo la piel de las piernas”, recordó.Karla Castro fue llevada a la Clínica Nova, donde no hay unidad de quemados, y esperó casi una hora para ser trasladada al hospital San José, pero no fue atendida urgentemente.Como consecuencia, Karla presentó lesiones de quemaduras sumamente graves. Pasó cuatro meses en el hospital y sufrió nueve operaciones. Karla Castro Delgado presentó una demanda en contra de Ternium México y Siemens Servicios, pero la demanda no ha prosperado, según recordó Notimex.La Secretaría del Trabajo y Previsión Social concluyó que la empresa carecía de las medidas adecuadas para el desarrollo de las labores que realizaban Karla Castro y sus compañeros de trabajo. Pero pese a ello, tanto Ternium como Siemens, demandadas por la vía civil, han negado cualquier responsabilidad en el accidente que sufrió.