Trabajadores de Walmart demandan aumento salarial

Un sindicato que representa a los trabajadores de la unidad en México de Walmart Inc. dijo el lunes que iniciaría una huelga en marzo si no aseguraba mejores salarios y condiciones para miles de empleados.La Asociación Nacional del Comercio y Oficinas Particulares, que posee 121 contratos colectivos en 10 estados mexicanos con Walmart de México, o Walmex, dijo que estaba buscando un aumento salarial del 20 por ciento sobre los niveles salariales de 2018 para los 8 mil trabajadores que representa.México aumentó el salario mínimo diario el mes pasado en un 16 por ciento con el nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien prometió mejorar los salarios y combatir la pobreza y la profunda desigualdad en el país.El sindicato también tiene como objetivo establecer un esquema de comisiones de ventas para empleados por la primera vez, que sería del cuatro por ciento.Además, el sindicato alegó que los empleados no recibieron una compensación adecuada por trabajar horas extras y que algunos sufrieron abusos, incluyendo el acoso sexual por parte de sus superiores.Walmex, el minorista más grande de México, dijo que veía el diálogo como positivo cuando Reuters le solicitó comentarios sobre las demandas.Una portavoz de la compañía dijo que "esa información es completamente errónea" sobre las alegaciones del abuso.La junta de conciliación y arbitraje de México está supervisando las conversaciones, que tienen un plazo hasta el 5 de marzo, dijo Eduardo Miranda, un portavoz de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), una organización paraguas del sindicato.Walmex aún no ha presentado una propuesta salarial durante sus tres reuniones con el sindicato el mes pasado, agregó, aumentando la posibilidad de una huelga.La minorista tiene unos 237 mil 055 empleados en México y América Central, de los cuales 200 mil están en México, dijo Miranda.