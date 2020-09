Trabajadores del gremio hípico bloquean Periférico por no poder trabajar

Escuchar Nota

Trabajadores del gremio hípico del Hipódromo de las Américas, entre jinetes, veterinarios, caballerangos y dueños de caballos, salieron a bloquear los carriles laterales del periférico norte al cruce con Industria Militar y Legaría en la alcaldía de Miguel Hidalgo."Primero, la empresa quiso que abriéramos hasta pasar a amarillo, por sus casinos. Logramos que fuéramos naranja, inclusive ya hay hasta programas para empezar a correr hoy y falta una firma de Segob. Ya está todo autorizado por salubridad, los permisos y protocolos ya están listos, nada más falta esa firma de Segob”, expuso Adriana Gómez, representante de la Agrupación Cuarto de Milla A.C.A más de cuatro meses sin actividad por la pandemia, todo el gremio hípico está sufriendo los estragos que ha dejado la suspensión de los eventos."Pues, más que nada, no tenemos cómo mantener a la familia y por eso es que estamos en la protesta también con esto, pues ahora sí nos está afectando tanto la pandemia, ahorita buscar la manera de caballos de trabajo para solventar a la familia, pero en sí no se ha podido hacer mucho también”, cuenta el jinete Eduardo Vargas.Ellos afirman que si en este fin de semana no hay una solución favorable y puedan realizar sus carreras a puerta cerrada, el lunes estarán presentes en la Secretaría de Gobernación en la zona de Bucareli.Con información de Excélsior