Trabajadores del Hospital General de Tijuana exigen ‘Bono Covid-19’

Tijuana.- Trabajadores del Hospital General de Tijuana, adscrito a la Secretaría de Salud de Baja California, reclamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que no se les vaya a pagar el “Bono Covid-19”, como a quienes laboran en nosocomios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con el pretexto de que los primeros tienen como prestación el Concepto 30, una gratificación por trabajo de alto o mediano riesgo.



Con dos mantas y una protesta realizadas el domingo y el lunes pasados, los empleados aseguraron que laborarán “bajo protesta”, porque no pararán sus actividades en demanda de que les den esta gratificación anunciada por López Obrador.



La secretaria general de la Sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Mayra Yanin Rendón Machuca, informó que, pese a las gestiones de la Secretaría de Salud para que el “Bono Covid-19” fuera a todo el sector, éste les fue rechazado.



En una de las mantas, los trabajadores escribieron: “Trabajando en condiciones precarias, sin aire acondicionado. 6 meses de batalla. Exiges preparación a nivel licenciatura y no se respeta en el pago. Hospital General Tijuana. 1er Respondiente en Covid-19. Gracias por nada presidente AMLO. ‘Viva México’. Exigimos lo justo”.



En la segunda, redactaron: “Presidente AMLO ‘Gracias por Nada’. Seguimos en la lucha y sin Bono COVID. Hospital General Tijuana. Comprando nuestro equipo de protección, con miedo de contagiarnos y a familiares, sin prestaciones, ni sueldos competentes. 21 septiembre 2020”.



En el comunicado de la sección 24 enviado a los trabajadores para informarles sobre el rechazo a entregarles este bono, firmado por Rendón Machuca, se señaló que López Obrador se refería solo a los trabajadores del IMSS porque no cuentan con “el concepto 30 (Alto Riesgo)”, como los empleados de la Secretaría de Salud.







Por eso, se les anunció que le pidieron al secretario de Salud estatal otorgar un periodo vacacional extra para los sindicalizados que estén trabajando desde el inicio de la pandemia por covid-19, “a lo que estuvo totalmente de acuerdo, considerando la necesidad impetuosa que tienen nuestros compañeros de tomarse un respiro después de 6 meses de trabajo agotador y estresante”.



En lo referente a uniformes, mencionó que el titular de Salud se comprometió a realizar el pago pendiente por retención de impuesto el 30 de octubre de 2020. El otorgamiento de la prestación Concepto 30, por alto riesgo, sigue en revisión por la Comisión Central Mixta de Seguridad e Higiene del sindicato.



El 15 de octubre tendrán cubierto el Bono de Capacitación y sobre el pago deberá informarles el subdirector Administrativo de Salud, Carlos Gómez Valdez, el 25 de septiembre. Quedó pendiente la instalación de las comisiones de Equidad de Género, Bienestar Físico de los Trabajadores y Convivencia Infantil, por lo que Josué López Beltrán, jefe de Recursos Humanos de ISESALUD se comprometió a constituirlas “a la brevedad posible”.



Sobre los trabajos de reconstrucción de aire y calefacción, la sección 24 les informó a los sindicalizados que el subdirector de Administración de Salud, Carlos Gómez Valdez, les comentó que los trabajos iniciarán este 24 de septiembre y la instalación de los elevadores se realizaría ayer al medio día con la empresa OTIS, para revisar el plan de trabajo.



“Nos informa el secretario de Salud, Alonso Oscar Pérez Rico, que los hospitales de Secretaría de Salud BC incluido HG Tijuana serán mixtos o híbridos en cuanto lo permita el tema de la semaforización, toda vez que no se tiene contemplado a nivel federal tener hospitales exclusivos para covid-19, por lo que nos aseguró que al Hospital General Tijuana se le harán las adecuaciones necesarias para disminuir el riesgo a exposición al virus de nuestros compañeros que se encuentran en el grupo vulnerable”.



Ante las protestas, Machuca se reunió con los trabajadores inconformes para reiterarles que el CEN del SNTSA les pidió gestionarlo con el gobierno de Baja California para que les dieran una aportación económica, días de descanso o más dinero para uniformes porque no iban a dar el Bono Covid, esto porque cuentan con el Concepto 30 desde 1997, de bajo, mediano o alto riesgo, mientras que los del IMSS no tienen ese apoyo”.