Trabajadores del IMSS en Coahuila dijeron ‘no’ a la vacuna anticovid

Torreón, Coah.- Tres trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila decidieron no aplicarse la vacuna contra el covid-19, lo anterior lo reveló Leopoldo Santillán, delegado del IMSS en la entidad.



Santillán mencionó que de las 8 mil 750 personas considerados para recibir la dosis dentro del esquema de vacunación, sólo tres prefirieron no recibirla por temas meramente personales y ajenos a la labor que realizan.



En cuanto a esa decisión, el delegado del IMSS mencionó que no se les puede obligar a recibirla y mucho menos a justificar su decisión, sin embargo, aseguró que la vacuna es un medio de inmunidad ante el coronavirus.



En este sentido, añadió que en esta primera fase La Laguna lleva casi tres mil trabajadores de la salud de primera línea vacunados conforme a lo establecido en el protocolo federal.



En general, el Instituto Mexicano del Seguro Social presenta un avance del 80% de vacunación en el personal.



Con información de Telediario