Trabajadores del INAH cierran zonas arqueológicas en tres estados

Merida.- Las zonas arqueológicas de Uxmal, Dzibilchaltún, Mayapán e Izamal, así como el Museo Regional Palacio Cantón de Mérida, en Yucatán, amanecieron cerrados este viernes por reclamos de la sección local Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC).



En Chichén Itzá, aunque con manifestación en la entrada principal, se permite el acceso a turistas, mientras que los demás registran cierre total desde las 8:00 horas.



Esos sitios recién abrieron luego de seis meses de inactividad por la pandemia sanitaria y por inundaciones tras el paso de tormentas tropicales y huracanes en la península de Yucatán.



La acción de los sindicalistas, acordada anoche en la reunión nacional del gremio, busca presionar a las autoridades federales para atienda tres puntos urgentes: 1) Regulación inmediata del déficit presupuestal del INAH; 2) Presupuesto suficiente para la operatividad de los museos y zonas arqueológicas, y 3) Respeto y pago de las prestaciones de fin de año a trabajadores.



Daniel Enrique Vega, secretario general de la Sección Yucatán del SNDTSC, informó que sus afiliados en esos centros de trabajo son 120, pero, considerando a otro tipo de personal que participa en la protesta, suman unas 250 personas.



Advirtió que la movilización permanecerá todo el día de hoy y posiblemente el fin de semana si no se instala una mesa de diálogo con las autoridades federales.



En cuanto a la decisión de dejar entrar a los visitantes en Chichén Itzá, explicó que se otorgó pase libre, sin pagar los boletos federal ni estatal, y alegó que la intención no es afectar la economía de las zonas arqueológicas.



Empleados del INAH realizaron manifestación pago de prestaciones por lo cual mantienen cierres parciales de museos y zonas arqueológicas.



Mientras tanto, en Campeche, empleados del Instituto mantienen cierres parciales tanto en zonas como museos, y lo mismo sucede en Monte Albán, en Oaxaca, donde trabajadores se manifiestan por el recorte presupuestal a la dependencia para 2021, y además reclaman que no se han entregado los insumos sanitarios suficientes para laborar en el sitio.