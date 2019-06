Trabajan bajo protesta normales de Coahuila

Los trabajadores de las cinco escuelas normales del estado pertenecientes a la Sección 38 del SNTE se unieron y colocaron mantas en las que señalan que trabajarán bajo protesta para exigir que les sean otorgadas las 120 horas clase que les prometieron en diciembre para cada uno de los planteles.“Se nos dio la oportunidad de boletinar 120 horas por cada escuela Normal y disponer de ellas con cuerpos académicos o con necesidades específicas de las instituciones a las cuales pertenecemos. Van a cumplirse 6 meses de ello y aún no se nos ha resuelto tal situación, somos trabajadores activos con grado de maestría titulada, que fue una de las situaciones requeridas para esta asignación de horas”, explicó Jazmín Yolanda Alemán, secretaria general de la Delegación D-II-6.Otra de las peticiones se refiere a que alrededor de 167 trabajadores administrativos y manuales sean homologados en sus sueldos y obtengan la más alta categoría.Secretarios generales de las diferentes delegaciones colocaron las lonas en la Normal Básica, en el Centro del Normalismo, en la escuela Normal de Educación Física, así como en las instalaciones de Torreón y Parras.Los trabajadores señalan que esta situación viene de hace años, pues desde hace 4 que no se otorga presupuesto extra a las normales ni se han entregado las plazas que han quedado libres al paso de los años.“No hemos podido tener interinato, no se han cubierto fallecimientos, ni se han cubierto jubilados, las plazas que han quedado libres no han sido cubiertas. Tenemos número de horas aproximado, estamos hablando de 2 mil horas, que no han sido asignadas”, puntualizó María Guadalupe Rodríguez, secretaria general de la Delegación D-II-7.El mismo viernes el dirigente del sindicato de la Sección 38, Xicoténcatl de la Cruz, se reunió con personal de la Secretaría de Educación y de Finanzas del Estado con el objetivo de llegar a un acuerdo, pues de lo contrario aseguran que no dudarán en realizar marchas para que sus peticiones tengan una respuesta.