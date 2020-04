Trabajarán para mejorar

Escuchar Nota

Acuña, Coah.- Los resultados de la escuadra piloto del Real Acuña no han sido los mejores en la Copa Scotiabank, ya que fueron muy pocos triunfos los que consiguieron antes de la suspensión de actividades por la pandemia y se quedaron con mínimas posibilidades de poder avanzar a la siguiente ronda, pero esto no ocasionará que los jugadores de este equipo se pongan tristes ya que ellos están trabajando con otro objetivo: llegar al primer equipo.



Desde que se fundó el Real Acuña en esta frontera la directiva comenzó a darle forma a sus fuerzas básicas con un equipo piloto. Poco a poco este proyecto toma mejor forma y se ha logrado armar un buen equipo con algunos jugadores que próximamente podrían ser material para el Real Acuña de la Liga Tercera División Profesional y representar a esta frontera.



Aparte de sus partidos en la Scotiabank, el equipo piloto y sus jugadores participan en ligas locales donde sí han podido conseguir mejores resultados y suelen destacar demostrando que tienen un buen nivel de juego.





Tiene material



No ha sido fácil para la directiva del Real Acuña poder armar sus equipos, ya que en esta frontera sí hay mucho talento, pero no todos están dispuestos a subirse al barco ya que implica muchas cosas el hacerlo.