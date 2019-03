Trabajaría con La Gaviota

El productor José Alberto “Güero” Castro no descarta trabajar en algún momento con su exesposa y madre de sus hijas, Angélica Rivera, quien hace unas semanas hizo pública su intención de retomar su carrera como actriz.“Si existiera el proyecto, ¿por qué no?, pero es algo que yo creo que llevaría tiempo. Si existiera el personaje y el proyecto, adelante, al igual que con cualquier otro actor”, afirmó Castro en entrevista.El productor lamentó la situación personal que está viviendo Rivera, quien anunció que se divorciará de Enrique Peña Nieto, expresidente de México.“Ha sido un proceso difícil, pero hay que enfrentarlo y vivirlo”, señaló.El productor también respaldó la versión de la exprimera dama de México en torno a que renta la casa que habita en Los Ángeles, por lo que es falsa la información de una revista que aseguraba que Rivera había comprado el inmueble por más de 60 millones de pesos.“Yo rento esa casa. Es muy curioso, pero yo entiendo el morbo y la necesidad de saber. Las cosas de mis hijas siempre las he pagado yo, son mis hijas, y de ningún otro lugar ha salido ningún recurso para ellas, siempre ha salido de mi bolsillo y lo hago con mucho gusto”, sostuvo.Castro compartió que su hija Sofía se recupera favorablemente, luego de que hace unos días tuvo que acudir al hospital debido a una caída que tuvo al jugar con su hermana Regina.“Va muy bien, va mejor. Tuvo un pequeño percance en su cuello, se cayó el sábado jugando con su hermana y sus amigos, pero afortunadamente es nada más un esguince, de tratamiento y el collarín. Estará aproximadamente tres semanas en recuperación”, detalló.