Trabajó estafador con Isidro López

Saltillo, Coah-. Pedro Abraham Vázquez Yáñez, operador de la financiera fantasma Vazz Capital y denunciado por robar autos, formó parte del equipo de campaña electoral del exalcalde Isidro López Villarreal, quien al ganar la elección le dio trabajo en el Ayuntamiento de Saltillo.



Vázquez Yáñez sigue libre y sin comparecer por los más de 40 fraudes y robos cometidos, y más de 20 denuncias ante el Ministerio Público, no solo formó parte de las filas del Partido Acción Nacional, también fue funcionario municipal.



Según datos de la Administración municipal 2014-2017 en la que fue alcalde Isidro López, Pedro Abraham Vázquez Yáñez aparece con número de empleado 15046, laborando en ese entonces en el departamento de Atención Ciudadana, y fue dado de baja antes de concluir el periodo.



Fue contratado porque participó activamente en su campaña electoral, pues existen imágenes de Pedro Abraham en actos de proselitismo del exalcalde panista, pero también hay fotos junto a líderes panistas, como Luis Fernando Aguirre, actual secretario general del PAN en Coahuila.





Fuera del PAN





Vale la pena aclarar que actualmente Pedro Abraham Vázquez ya no es funcionario municipal y tampoco es militante activo del PAN, pues no está su nombre ni en el padrón ni en el registro nacional ni en el estatal del partido.