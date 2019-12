Trae NBA su magia a México

Ramón López | Saltillo, Coah.- Por primera ocasión en el país, la NBA ofrece dos partidos con cuatro equipos en temporada regular. Hoy, los Mavericks con el jugador sensación de la Liga, el esloveno Luka Doncic, se estará midiendo a los Pistones de Detroit, el cual vienen dos figuras de la liga como lo son Derrick Rose y Blake Griffin.



Es una oportunidad de oro para México, pues se podrá ver a uno de los jugadores más electrizantes de esta temporada, Luka Doncic, quien incluso está en la pelea por el MVP.



Doncic está en su segundo año en la NBA y ya juega como un veterano, domina la pista como muy pocos jugadores de la liga y seguramente será uno de los jugadores a seguir en los próximos años, además de ser compañero de otro de los jóvenes promesas como lo es Kristaps Porzingis. Entre los dos europeos quieren tomar el legado que dejo Dirk Nowitzki con los Mavs.



Otros jugadores interesantes en el equipo de Dallas son el hermano menor del base de Golden State Steph Curry, el francotirador Seth Curry y Tim Hardaway Jr.



Por su parte, los Pistons están en una temporada donde buscan que varios jugadores veteranos puedan liderar el equipo a las viejas glorias de los 80 con los Bad Boys, aunque el equipo actual no tiene tanta garra, pero no por eso no tienen calidad.



Derrick Rose ya no es aquel jugador explosivo que conquistó el MVP y se convirtió en el jugador más joven en ganarlo, las lesiones lo han mermado, pero él ha sabido reinventarse, nunca rendirse y convertirse en uno de los mejores hombres de la competencia.





Como llegan



Los Mavs son uno de los equipos mandones del Oeste, están en el tercer lugar de la conferencia con una marca de 16-7 y han ganado 6 de sus últimos 7 encuentros, aunque el último descalabro fue ante los Kings y justo antes de venir a México.



La escuadra de Detroit no está pasando por uno de sus mejores momentos pero sin duda viene al alza. Han ganado 4 de sus últimos 5 partidos, tienen una marca de 10-14.





Un duelo latino



En el otro duelo que se jugará en suelo azteca, los Spurs de San Antonio se enfrentará a los Suns de Phoenix.



Estos dos equipos tienen una fuerte conexión con México, pues tanto en Phoenix como en San Antonio la comunidad latina es grande, sin contar que varios jugadores de los dos equipos han sido los consentidos de la afición mexicana.