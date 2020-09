Traerá Anime Onegai culto a las caricaturas japonesas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Llevar la oferta más grande de anime japonés a Latinoamérica y enfocarse en darle continuidad a los gustos de los fans hispanohablantes es la estrategia con la que arrancará la plataforma de streaming Anime Onegai, que busca convertirse en líder de la región.



Por primera vez, una empresa japonesa se plantea romper el esquema de distribución animada presente en otras plataformas, lo que se traduciría en tener el catálogo más nutrido que las otras ofertas digitales.



“Al año se producen en Japón alrededor de 200 series distintas. Todas las plataformas estadunidenses toman unas 150, pero a Latinoamérica no llegan todas, pasan solo las que los estadunidenses creen que pueden funcionar.



“La diferencia de Anime Onegai con Netflix o Crunchyroll es que nos saltamos ese filtro, no va a depender de los gustos estadunidenses”, explicó en entrevista exclusiva desde Japón Shoji Udagawa, CEO de la plataforma virtual.



El directivo detalló que los estudios de animación actualmente solo prestan atención a los resultados en Estados Unidos, por lo que en su modelo se daría continuidad a contenidos exitosos en Latinoamérica.



Anime Onegai ha tenido reuniones con directivos de todas las productoras japonesas, por lo que se plantean conseguir la mayoría de los títulos.



La plataforma busca tener títulos exclusivos, pero también los que gustaron a los fans de antaño, por lo que adelantan que ya tienen listo el estreno de la continuación de una serie ochentera popular en México que nunca ha llegado al país. Por ahora prefirió guardarse los títulos que presentarán.



“La intención es que cada tres meses liberemos 40 títulos de estreno, pero sabemos que gran parte de los fans quiere títulos clásicos. Por eso queremos aumentar para que en el primer año tengamos 800 títulos de catálogo.



“Es ambicioso, pero hay voces de editoriales que esperan que para el segundo año no sean 800, sino el doble”, apuntó.



Además de ofrecer un catálogo amplio, la plataforma apostará por el doblaje latino, por lo que ya puso estudios en México, con lo que esperan incluso subir episodios doblados de forma cercana al estreno.



Para preparar el lanzamiento completo del próximo año, que buscan que sea en enero, la compañía presentará una versión beta gratuita en octubre, disponible para miles de usuarios previamente registrados.



Aunque la beta estará limitada a sólo unas decenas de títulos, la intención es que los miles de usuarios que ya se registraron puedan probar el funcionamiento de su plataforma para corregir errores.



“A la gente que ha dejado sus correos por ahí les vamos a mandar la entrada a la beta. Será relativamente cerrada porque es para miles, pero la intención es que semanas después se abra”, acotó Udagawa.