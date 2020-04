Traerán fut profesional Saltillo

Escuchar Nota

“Por el tema de la contingencia se ha retrasado todo, es uno de los motivos por el cual no hemos podido viajar y juntar a la directiva. De momento no hemos confirmado el registro por motivos de la pandemia, no hemos ido a Guadalajara”, comentó Alejandro Hernández, jefe de prensa de Mac Allister México.

Sin contar todavía con el registro, else confirma como el proyecto interesado en formar parte de la, un semillero de talento nacido en Argentina que busca traer su visión a suelo mexicano, específicamente a la capital de Coahuila.contactó, vía redes sociales, a, exjugador del Estudiantes de La Plata y Correcaminos UAT, quien se negó a emitir una declaración sobre el proyecto que busca implementar en Saltillo, “estamos viendo bien cómo es todo”, dijo.Posteriormente, esta casa editora se comunicó con el área de prensa del, quienes confirmaron que están en el proceso de registro dentro de la Liga de Balompié Mexicano, pero ante la contingencia sanitaria, no han podido completar dicha etapa ante la Asociación de Balompié Mexicana con sede en Guadalajara.En las redes sociales oficiales del club, dieron a conocer que contarán con estadio propio para participar en laque arranca en septiembre próximo, hecho confirmado por el departamento de prensa del mismo, confiados en que lograrán edificar dicho inmueble para el inicio de temporada.será parte de la directiva del equipo saltillense, junto con otros directivos procedentes de Brasil y de nuestra ciudad; sin embargo, se negaron a revelar nombres, jactándose a que toda la información oficial del proyecto será dada a conocer a través de las redes sociales del club.Todavía queda a la expectativa la postura de, quien no forma parte de este nuevo club y quien manifestó su interés de traer un proyecto de LBM a la capital coahuilense. Elabre la invitación a la afición a que se integre al proyecto, además de jugadores interesados en formar el plantel.