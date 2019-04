Traficante de personas agrede a un Patrullero

Un agente de la Patrulla Fronteriza asignado a la estación de Uvalde, resultò lesionado cuando intentaba introducir al estado a un grupo de extranjeros ocultos en una camioneta pick up en la cabina y en la caja.Este hecho se presentò el fin de semana sobre la carretera 57 cuando el patrullero detectò el vehiculo y trató de obligar al conductor detener la marcha en varias ocasiones.La información que revela la oficina de inmigración indica que cuando finalmente el conductor detuvo su marcha, bajó del vehiculo y trató de fugarse a pie. Cuando se enfrentò al oficial, se volviò agresivo y lo golpeó en la cara antes de ser sometido y puesto bajo arresto.Como consecuencia de la agresión, el uniformado sufrió contusiones en su cara pero no requirió atención médica, sólo los primeros auxilios en el lugar de incidente.Durante la inspección en el auto, los oficiales encontraron a 9 indocumentados mexicanos a los que se les puso en custodia.El conductor del auto es un residente legal de 21 años de edad originario de Honduras quien enfrenta un cargo de asalto a un oficial federal por lo que ha sido entregado al FBI.'La violencia en contra de nuestros agentes no serà tolerada' , dijo Louie Collins, agente intterino en jefe de la Patrulla del sector de Del Río.