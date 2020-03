Traficaron fentanilo y morfina desde farmacia del INER

Escuchar Nota

"Las deficiencias en la administración de este tipo de medicamentos abre la posibilidad de un uso indebido de los mismos, representando un problema para la salud pública”.



Personal delIsmael Cosío Villegas, opiáceos usados para tratar dolores graves.Los indicios de modificación de las recetas fueron detectados por laen su revisión de la Cuenta Pública 2018.En algunos casos se emitió más de una receta por paciente al día y, en otros, se registró en el sistema deluna dosis mayor que la que realmente se suministró a los pacientes.La ASF advierte que esto supuso irregularidades en la disposición y utilización de este tipo de estupefacientes."El INER también evidenció deficiencias en la administración y utilización de los medicamentos controlados, como el sulfato de morfina y el citrato de fentanilo,necesarios para mitigar el dolor de los padecimientos respiratorios que presenta la población que acude al instituto para recibir la atención médica que requiere", indicó la ASF.Al revisar ocho expedientes clínicos de igual número de pacientes, la Auditoría detectó que en el sistema se reportó 51.4% más sulfato de morfina del que realmente se prescribió a esas personas.En total, en estos ocho pacientes, atendidos en el INER en 2018, se registró la aplicación de un total de 10 mil 66.6 mg de sulfato de morfina. Sin embargo, con la revisión del sistema Medsys, en el cual el instituto registra los cargos realizados de los medicamentos entregados a los pacientes, utilizados como base para calcular el costo de su atención médica, se comprobó queInclusopero en su expediente no se identificó su aplicación.El INER tampoco acreditó que 80% de los miligramos de sulfato de morfina que salieron de su farmacia fueran aplicados a pacientes hospitalizados o atendidos en urgencias y consulta ambulatoria.Es decir, que de los 432 mil mg de sulfato de morfina que en 2018 salieron de la farmacia del INER,Asimismo, la ASF detectó diferencias entre el código bidimensional (QR) establecido en las recetas emitidas por la Cofepris y el código numérico registrado en cada una de las recetas.En cuando al sulfato de morfina, de las 121 recetas proporcionadas por el INER, en 119 el código bidimensional de la receta no coincidió con la clave que se encuentra debajo del mismo, lo que, en términos monetarios, equivalió a. Para el citrato de fentanilo, de las mil 611 recetas proporcionadas por el instituto, en mil 518 el código bidimensional tampoco correspondió con la clave alfanumérica registrada en la propia receta, lo cual equivalió aEn el caso del ciltrato de fentalino, de 646 pacientes a los que el INER reportó que les fue suministrado en 2018, a 156, es decir, lo que significaríaEsto representó un total de ocho mil 55 miligramos del medicamento contenidos en 16 mil 110 ámpulas, con un costo de 272.1 miles de pesos.La Auditoría Superior de la Federación identificó la correspondencia de mil 258 (78.1%) recetas de las mil 611 informadas por el INER, mientras que 353 (21.9%), con un costo de 178.7 miles de pesos, no se correspondieron con los registros del instituto.La Fiscalía General de la República (FGR) ha detectado, donde se distribuye a 13 estados con destino final a Estados Unidos.De acuerdo con documentos de la Fiscalía, son cinco rutas las que se han detectado de trasiego de fentanilo desde países asiáticos como, con destino a la Ciudad de México, Toluca, Guerrero y Querétaro.En México, sonen estados como la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Michoacán, Jalisco, Querétaro, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Durango, Baja California, Baja California Sur y Sonora, con destino a Tijuana, Baja California, donde se concentran los cargamentos para introducirlos a California, EU.El trasiego de este fármaco en México se da a través de empresas de paquetería o mensajería, vehículos particulares, autobús y transporte de carga, principalmente.Hasta el momento, elson las únicas organizaciones criminales que hacen elUnidos.