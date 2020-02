Tráfico sexual, negocio familiar que se hereda en Tlaxcala

Escuchar Nota

“En esa compleja red dominada por hombres aparecen más presuntos padrotes, cuyas formas de operar son las mismas en cada caso: los primos y hermanos varones trabajan bajo órdenes de un familiar como operadores o reclutadores y, a su vez, explotan al menos a dos mujeres cada uno“, asevera Melissa y Humberto.



Los moteles de paso para la explotación de mujeres abundan en la carretera que rodea esta ciudad.

“El destino final de esta red es Houston, Texas, en donde presuntamente Manuel “N” está a cargo, según información asentada en el expediente AP/PGR/FEVIMTRA/003/2012 y 138/2012. Se presume que este último colabora con su hermana, quién presta su identidad para que las victimas menores de edad tengan credenciales de elector falsas.”, aseveran los reporteros.



Mansión ubicada a las afueras de Tenancingo y en la frontera con el estado de Puebla que presuntamente pertenece a la familia Rojas Romero.

“Gris, sin adornos extravagantes más que una cerca eléctrica y cortinas blancas, la residencia no tiene banquetas ni jardines y es apenas la segunda casa de esa calle en varios kilómetros a la redonda. Su estilo y ubicación, a diferencia del resto de las mansiones, parece haber sido planeada precisamente para pasar inadvertida y estar ubicada a escasos metros de la carretera federal 121 Puebla- Tlaxcala”, se narra en el reportaje.



“Primero por la negación, el reconocer la problemática y simular que toman acciones”, mencionó.



En calles aledañas al centro de Tenancingo se encuentran colgadas mantas a la vista de todo con fotografías explícitas que advierten de posibles linchamientos.

“Lo que tenemos son, sobre todo, redes de trata, no tanto explotación, sino casas de seguridad, redes de personas que enganchan, resguardan, trasladan y vigilan a las mujeres”.



Tlaxcala es una de las ciudades donde, pues la explotación de mujeres continúa siendo un negocio familiar.Con base en un reportaje realizado por, reportera de, y, reportero de, se identificó la red operada por dos personas Freddy y Noé Rojas Romero, quienes, desde el año 2000 al 2011 tienen 21 averiguaciones previas por las autoridades.“En la investigación contra, a. La averiguación señala que, quienes son recibidas en casas de seguridad en Tenancingo y, posteriormente, enviadas a condominios en Irapuato, Guanajuato, donde las autoridades federales identificaron conexiones con tres hoteles locales”, se detalla en el reportaje realizado por el equipo de Por la Mañana de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula y El Universal.Asimismo, los reporteros detallan que elen la comunidad dees un negocio familiar, puesDe acuerdo con datos oficiales,, en el municipio de Azúcar de Matamoros; en Tlaxcala se ubican en San Bartolomé, San Pablo del Monte, Santa Isabel Xiloxoxtla y San Francisco Tetlanohcan, y en Morelos, en Axochiapan.Con base en el informe Panorámica de la Trata de Personas 2018, elaborado por Lantia Consultores para el gobierno de Tlaxcala, los tratantes de mujeres, a diferencia de otro tipo de crimen organizado, operan en grupos pequeños.Las calles del centro de Tenancingo, muestran que la vida ordinaria del lugar es como cualquier pueblo de México, no obstante, grafitis y murales haciendo referencia a hombre bebiendo, son la evidencia de lo que continua sucediendo en la comunidad: lal.El pueblo cuenta con diversas casas –mansiones– que sobre salen en las calles, las cuales pertenecerían familias encargadas de la trata de mujeres.Aunque familias de Tenancingo, como los, se encuentran cumpliendo sentencias en Estados Unidos por, la herencia de este delito sigue presente, se lee en el reportaje publicado en El Universal.Para Alejandra Méndez Serrano —directora del Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A.C., que ha investigado la trata de mujeres en Tlaxcala— no se trata de un problema específico de Tenancingo, sino de. Un fenómeno, dice, que se ha extendido en los últimos años debido a la inacción de las autoridades de todos los niveles.El Centro Fray Julián Garcés tiene un registro basado en datos de la procuraduría local de 210 denuncias por trata de personas de 2011 a 2017, de las cuales, nueve son sentencias condenatorias.Además dey en otros nueve estados del país. De éstas, 144 son mayores de edad y 10, menores.Resalta que; es decir, 83% quedó en indefensión y riesgo de volver a ser explotadas sexualmente.Al preguntarle por qué Tlaxcala se ha centrado bajo el foco de medios como Fox News, que intentó abordar el tema de Tenancingo, considera que las acciones ciudadanas parade la trata han atraído las miradas del mundo y desviado de observar otros escenarios.Reconoce que en Tlaxcala hay una “fuerte acción por parte de algunos personajes de las comunidades: familias dedicadas a la trata que enseñan a sus hijos e hijas el modus operandi y es como una escuela que se va transmitiendo de padres a hijos.Una de las propuestas implementadas por el Centro Fray Julián Garcés para disminuir el alto riesgo de trata en la región ha sido implementaren ocho secundarias en el sur del estado, puesDebido a que continúa el secuestro de mujeres en Tlaxcala, para explotarlas con fines sexuales, los habitantes del lugar se han organizado para estar al pendiente de cualquier circunstancia diferente en su vida.Como resultado de dicha organización, surgió un chat de, en el que, los integrantes del grupo informan sobrePor ello, los reporteros del canal estadounidense, Fox News, no pudieron acceder a la comunidad, ya que,, por lo que se organizaron contra de ellos.