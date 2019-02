Traía arma y 50 mil pesos, exalcalde ejecutado en NL

Al momento de ser ejecutado, el ex Alcalde de Los Ramones, Rosendo Galván Medina, portaba un arma y 50 mil pesos en efectivo, revelaron las investigaciones de la Policía Ministerial.En el lugar del homicidio los peritos recolectaron 13 casquillos, se informó.Con las evidencias recabadas, se presume que el ataque contra el ex edil fue directo, señaló el director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Esteban Cantú."En el lugar de los hechos también se encontró un maletín con un arma de fuego y con dinero en efectivo, aparentemente propiedad del ex Alcalde", dijo el jefe policiaco.Galván Medina, de extracción priista, fue asesinado alrededor de las 22:00 horas del domingo en el cruce de la Avenida Del Bosque y Hacienda Santa Clara.Se estableció que un automóvil Aveo azul le cerró el paso a la camioneta Touareg que conducía Galván Medina.Aparentemente dos hombres que salieron del auto compacto bajaron a la víctima y la acribillaron."Creemos que fue un ataque directo contra el ex Alcalde, tenemos alguna descripción de un vehículo y de unas personas que llegaron al lugar y cometieron el ataque", informó Cantú.El jefe policiaco comentó que se indaga con familiares y allegados al ex Alcalde, por si tienen información que ayude a los agentes ministeriales."Estamos investigando las actividades a las que se dedicaba luego de terminar su periodo como Alcalde, y obviamente si había recibido alguna amenaza o porque traía su arma", dijo el director de la AEI.