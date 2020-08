Traiciona la UAdeC a sus propios Lobos, quedan fuera de liga mayor de la ONEFA

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila han sido fuertemente criticados luego de ser una de las seis instituciones que votaron en contra de otorgar un año más de elegibilidad a la generación 95 dentro de la Liga Mayor de la Onefa, misma que se quedó sin jugar al suspenderse la temporada 2020 por la pandemia.



A través de una asamblea extraordinaria, la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano determinó que no se otorgará un año de elegibilidad adicional para la próxima campaña, esto a pesar de contar con 11 votos a favor por seis en contra, una abstinencia y una ausencia; no se completó la mayoría relativa que es del 75 por ciento de las votaciones.



Los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, los Lobos BUAP, la universidad Autónoma de Chapingo, la universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Veracruzana fueron las instituciones que votaron en contra de esta determinación y que terminaron por negarle un último año a la generación 95, que no pudo jugar debido a la cancelación de la temporada.



Fue a través de redes sociales, donde más de 60 jugadores nacidos en 1995 crearon una campaña con el hashtag #PorUnÚltimoAño, donde solicitaban a la liga una temporada más de elegibilidad para despedirse de la Liga Mayor, aunado a una carta enviada a la mesa directiva.



Causa indignación



Usuarios en redes sociales estallaron ante la determinación de la mesa directiva de la Onefa y contra quienes votaron en contra de la solicitud de la generación 95. “Para las instituciones que le dieron la espalda a sus jugadores, estudiantes, ¿o no jugaron?, ¿les prometieron algo?, ¿viven en jaula y esta pandemia los hizo más felices?, a todas ellas que de un plumazo dijeron que NO, espero que puedan dormir, sabiendo que hicieron daño”, manifestó Aaron Soriano en Twitter.



La página Mundo del Ovoide fue enérgico y consideró que las autoridades deportivas de las instituciones que votaron en contra, donde destaca la UAdeC “son una vergüenza para el football nacional y para el deporte, no tienen nada que hacer en sus puestos”.



Aclaran su postura



Ante esta situación, David Hernández Barrera, coordinador general del Deporte de la UAdeC, aclaró que su postura se debe a que un jugador de 26 años no debería de cursar la licenciatura, y que únicamente procedería la petición si el alumno en cuestión se encontraba en un posgrado, hecho que no se especificó en la petición analizada durante la asamblea extraordinaria.



“Se nos hizo un poco injusto que un jugador de 26 años esté jugando en Liga Mayor cuando ya a esa edad debería de haberse graduado”, dijo.